Диетолог Мухина рассказала о пользе черноплодной рябины при повышенном давлении

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что арбуз, черноплодная рябина и брусника полезны при повышенном артериальном давлении.

«Среди ягод арбуз занимает первое место по содержанию магния. Иногда при повышенном давлении назначают капельницы с этим элементом», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, брусника выводит жидкость из организма, уменьшает объём циркулирующей крови, а благодаря высокому содержанию витамина С укрепляет стенки сосудов.

Мухина отметила и полезные свойства черноплодной рябины.

«Она не только понижает давление, но и содержит огромное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые прекрасно влияют на сосудистую стенку», — сообщила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с газетой «Известия» заявил, что рацион пожилого человека должен учитывать возрастные изменения. По его словам, нежелательно употреблять «сложные продукты» и блюда с многокомпонентными ингредиентами, в том числе солянку и пиццу.