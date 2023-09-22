Названа причина смерти американского актёра Ангуса Клауда из «Эйфории»
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Согласно отчёту калифорнийского коронера, артист скончался из-за употребления смертельной комбинации наркотических средств, сообщает Sky News.
Ангуса Клауда нашли без сознания в доме в Окленде в июле. Его мать опубликовала в сети пост, в котором призналась, что её сын не собирался намеренно прерывать свою жизнь. Она также рассказала, что у Клауда были проблемы с психическим здоровьем.
После смерти актёра его коллега по сериалу «Эйфория» Зендея опубликовала трогательный пост в соцсети, в котором выразила благодарность за то, что была знакома с таким светлым человеком.
Ранее стало известно, что умер актёр из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис.