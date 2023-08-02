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Зендея эмоционально высказалась об умершем актёре сериала «Эйфория» Ангусе Клауде

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Американская актриса Зендея трогательно высказалась о коллеге по сериалу «Эйфория», 25-летнем актёре Ангусе Клауде. Артист скончался в понедельник, 31 июля.
Зендея эмоционально высказалась об умершем актёре сериала «Эйфория» Ангусе Клауде
  • Gettyimages.ru

Зендея опубликовала в своём Instagram*-аккаунте чёрно-белое фото, на котором изображён Клауд. В подписи к снимку актриса выразила благодарность за возможность познакомиться и узнать Клауда и за то, что у неё был шанс видеть его добрые глаза и яркую улыбку, слышать его заразительный смех. Она также отметила, что он был способен осветить любую комнату, в которую входил, и дарить радость всем вокруг. И она хотела бы запомнить актёра таким.

Ангус Клауд умер в доме своей семьи в Окленде, штате Калифорния, спустя несколько дней после смерти его отца. Актёр известен публике ролью наркоторговца Феско в сериале «Эйфория».

Ранее стало известно, что муж певицы Натали продюсер Александр Рудин умер на 54-м году жизни.

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