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Стартовал новый сезон проекта «Содружество школьных театров Москвы»

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Стартовал очередной сезон работы проекта «Содружество школьных театров Москвы». В рамках проекта более 21 тыс. детей осваивают театральное искусство под руководством почти 900 педагогов.

Об этом сообщает НСН.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в созданное в 2022 году содружество входит более 660 детских и молодёжных театров.

В новом сезоне продолжит работу Московская мастерская театральной педагогики, участники которой встречаются с актёрами, режиссёрами и деятелями культуры.

«В новом учебном году дети смогут побывать за кулисами столичных театров и ещё ближе познакомиться с театральными профессиями, а взрослых ждут лекции и мастер-классы по технологиям и методикам театральной педагогики», — рассказала Ракова.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России состоялся Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе своего выступления на форуме заявил, что образование — это тот инструмент, который позволяет перестроить страну и будущее для молодого поколения.

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