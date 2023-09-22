В Ереване отменили концерт певицы Любови Успенской
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Об этом сообщил концертный директор артистки в беседе с изданием «Абзац».
«Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов», — рассказал он.
По словам концертного директора, дату концерта намерены перенести на другое время.
Ранее концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, который должен был состояться 23 сентября, перенесли по решению правительства Армении.