В Ереване отменили концерт певицы Любови Успенской

В Ереване отменили концерт российской певицы Любови Успенской из-за введённого запрета на проведение развлекательных мероприятий.

Об этом сообщил концертный директор артистки в беседе с изданием «Абзац».

«Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов», — рассказал он.

По словам концертного директора, дату концерта намерены перенести на другое время.

Ранее концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване, который должен был состояться 23 сентября, перенесли по решению правительства Армении.