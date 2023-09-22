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Продюсер Попов: деятельность Российского оскаровского комитета пока остановлена

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Продюсер Фёдор Попов сообщил, что приостановлена деятельность Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные фильмы на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Продюсер Попов: деятельность Российского оскаровского комитета пока остановлена
  • Gettyimages.ru

Попов рассказал, что состоял в комиссии по выдвижению кинокартин на «Оскар», когда она работала.

«Сейчас её ряды сильно поредели, и её деятельность остановилась», — цитирует его ТАСС.

Продюсер добавил, что выдвижение российских фильмов на премию американской киноакадемии в текущих обстоятельствах «выглядело бы предельно неуместно».

Ранее российский режиссёр Алексей Учитель выразил мнение, что в текущем году Россия должна выдвинуть отечественный фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», несмотря на отказ от этого решения в 2022 году.

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