Продюсер Попов: деятельность Российского оскаровского комитета пока остановлена

Продюсер Фёдор Попов сообщил, что приостановлена деятельность Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные фильмы на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Попов рассказал, что состоял в комиссии по выдвижению кинокартин на «Оскар», когда она работала.

«Сейчас её ряды сильно поредели, и её деятельность остановилась», — цитирует его ТАСС.

Продюсер добавил, что выдвижение российских фильмов на премию американской киноакадемии в текущих обстоятельствах «выглядело бы предельно неуместно».

Ранее российский режиссёр Алексей Учитель выразил мнение, что в текущем году Россия должна выдвинуть отечественный фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», несмотря на отказ от этого решения в 2022 году.