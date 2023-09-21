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Синоптик Вильфанд спрогнозировал комфортную температуру воды на Чёрном море

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о предстоящей погоде на курортах Чёрного моря.

«Температура воды на побережье Чёрного моря +24...+26 °С, это самый настоящий бархатный сезон, когда нежаркая погода и очень комфортная температура воды», — отметил Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам синоптика, бархатный сезон на курортах Чёрного моря продлится до конца первой декады октября.

Также Вильфанд отметил, что в Московском регионе сохранится тёплая погода до конца текущей недели. Кроме того, бабье лето в Москве начнётся не раньше октября.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Московской области в четверг, 21 сентября, в регионе ожидается небольшой дождь.

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