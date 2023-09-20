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Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Подмосковье в ближайшие выходные

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в ближайшие дни. Он отметил, что в четверг, 21 сентября, в регионе ожидается небольшой дождь.
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Подмосковье в ближайшие выходные
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«Сегодня в ночь и завтра под утро будет небольшой дождь, и температура завтра будет не такая яркая, как сегодня. День будет на три-четыре градуса ниже — +20…+21 °С, но затем тепло наберёт новую силу, и уже в пятницу, субботу и воскресенье температура поднимется до +24 °С», — заявил Шувалов в беседе с «Радио 1».

По его словам, по югу региона потеплеет до +25 °С.

Как добавил эксперт, лето шлёт «последние воздушные поцелуи».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU прокомментировал тёплую погоду на европейской территории страны.

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