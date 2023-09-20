Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Подмосковье в ближайшие выходные
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«Сегодня в ночь и завтра под утро будет небольшой дождь, и температура завтра будет не такая яркая, как сегодня. День будет на три-четыре градуса ниже — +20…+21 °С, но затем тепло наберёт новую силу, и уже в пятницу, субботу и воскресенье температура поднимется до +24 °С», — заявил Шувалов в беседе с «Радио 1».
По его словам, по югу региона потеплеет до +25 °С.
Как добавил эксперт, лето шлёт «последние воздушные поцелуи».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU прокомментировал тёплую погоду на европейской территории страны.