Диетолог Королёва посоветовала пожилым людям не употреблять быстрые углеводы

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала советы по составлению рациона для пожилых людей.

«Сил придают овощи, в которых много сложных углеводов. При этом они дают энергию не на короткий период, а на достаточно продолжительное время», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, можно употреблять болгарский перец, шпинат, огурцы и кабачок с источниками полноценного белка, например, с мясом, птицей или рыбой.

«Крупы, зерновые тоже дают энергию и неплохо сочетаются с овощами. Это могут быть гречка, овсянка», — сказала эксперт.

Как добавила Королёва, от быстрых углеводов лучше отказаться.

«Сладкие продукты дают энергию только на ближайшие полчаса, а потом происходит её снижение. Падает работоспособность, человеку хочется поесть ещё. При постоянном употреблении такие продукты могут привести к нарушению углеводного обмена», — заключила она.

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