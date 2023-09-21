Узнать больше

Диетолог Королёва посоветовала пожилым людям не употреблять быстрые углеводы

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала советы по составлению рациона для пожилых людей.
Диетолог Королёва посоветовала пожилым людям не употреблять быстрые углеводы
  • Gettyimages.ru
  • © SolStock

«Сил придают овощи, в которых много сложных углеводов. При этом они дают энергию не на короткий период, а на достаточно продолжительное время», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, можно употреблять болгарский перец, шпинат, огурцы и кабачок с источниками полноценного белка, например, с мясом, птицей или рыбой.

«Крупы, зерновые тоже дают энергию и неплохо сочетаются с овощами. Это могут быть гречка, овсянка», — сказала эксперт.

Как добавила Королёва, от быстрых углеводов лучше отказаться.

«Сладкие продукты дают энергию только на ближайшие полчаса, а потом происходит её снижение. Падает работоспособность, человеку хочется поесть ещё. При постоянном употреблении такие продукты могут привести к нарушению углеводного обмена», — заключила она.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить