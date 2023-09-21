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В водах Марианской впадины обнаружили самый глубоководный вирус

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Самый глубоководный вирус обнаружен на глубине в 8,9 тыс. метров в Марианской впадине.

Об этом сообщается в отчёте в журнале Microbiology Spectrum.

«Обнаружен умеренный фаг vB_HmeY_H4907, инфицирующего Halomonas meridiana H4907, выделенного из поверхностных отложений Марианской впадины на глубине 8900 метров. Насколько нам известно, это самый глубоко изолированный сифовирус из океана», — говорится в материале.

В мае 2020 года российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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