Виктор Сухоруков рассказал о съёмках в фильме «Пять процентов»
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«Стоянов — мой однокурсник, мы мечтали всегда поработать вместе», — заявил он в беседе с НСН.
По словам артиста, он с нетерпением ждёт фильма.
«Для меня он важен, потому что я как будто на Родину съездил куда-то, в детство, в юность. Попал туда, где мне было хорошо. Мне и сейчас неплохо, просто я давно не снимался в таких комфортных советских условиях, где гениальный художник, гениальный режиссёр, гениальный постановщик», — сообщил Сухоруков.
Как отметил актёр, получилось взрослое кино.
«Сам сюжет очень любопытный, про мошенников, которые конъюнктурно существовали в Советском Союзе, а их правила жизни им аукнулись», — добавил он.
Ранее актриса Равшана Куркова рассказала о съёмках в фильме «Я делаю шаг», в котором она сыграла учительницу псковской школы.