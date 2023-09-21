Виктор Сухоруков рассказал о съёмках в фильме «Пять процентов»

Актёр народный артист России Виктор Сухоруков рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.

«Стоянов — мой однокурсник, мы мечтали всегда поработать вместе», — заявил он в беседе с НСН.

По словам артиста, он с нетерпением ждёт фильма.

«Для меня он важен, потому что я как будто на Родину съездил куда-то, в детство, в юность. Попал туда, где мне было хорошо. Мне и сейчас неплохо, просто я давно не снимался в таких комфортных советских условиях, где гениальный художник, гениальный режиссёр, гениальный постановщик», — сообщил Сухоруков.

Как отметил актёр, получилось взрослое кино.

«Сам сюжет очень любопытный, про мошенников, которые конъюнктурно существовали в Советском Союзе, а их правила жизни им аукнулись», — добавил он.

Ранее актриса Равшана Куркова рассказала о съёмках в фильме «Я делаю шаг», в котором она сыграла учительницу псковской школы.