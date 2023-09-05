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Равшана Куркова рассказала о своей героине в фильме «Я делаю шаг»

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Актриса Равшана Куркова рассказала о съёмках в фильме «Я делаю шаг», в котором она сыграла учительницу псковской школы.
Равшана Куркова рассказала о своей героине в фильме «Я делаю шаг»
  • © Окапи Продакшн

«Не вижу сходства в её характере и подходе к жизни, в том числе и по отношению к окружающим. Во мне нет категоричности, со мной вообще очень сложно поссориться, у меня нет потребности доказывать что-либо, я не жду одобрения, моё отношение к себе не формируется внешними факторами или мнением других», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актрисы, ей легко работалось с коллегами-детьми. Как отметила Куркова, режиссёр и продюсер Ольга Акатьева собрала отличный состав.

«С Олей работать очень комфортно, она по-настоящему любит своих артистов и команду, на площадке всё делается в атмосфере уважения и любви к общему труду. Так что работаем с удовольствием», — добавила Куркова.

Ранее российский сценарист Андрей Золотарёв, известный фильмами «Лёд», «Триггер», «Вторжение», выразил мнение по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) для написания сценария к фильму.

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