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Сценарист Золотарёв выразил мнение о возможностях ИИ в написании сценариев

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Российский сценарист Андрей Золотарёв, известный фильмами «Лёд», «Триггер», «Вторжение», выразил мнение по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) для написания сценария к фильму.
Сценарист Золотарёв выразил мнение о возможностях ИИ в написании сценариев
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» Золотарёв рассказал, что нейросеть как инструмент для создания сценариев пока что не работает.

По его словам, искусственный интеллект упрощает задачу, например сбор данных, но при этом довольно поверхностно.

«Те сюжетные синопсисы, которые предлагает нейросеть на текущий момент, — это крайне слабо — уровень первокурсника-двоечника», — добавил сценарист.

Ранее писатель Денис Драгунский поделился мнением о перспективах ИИ в литературе.

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