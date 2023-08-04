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Писатель Драгунский высказался о перспективах ИИ в литературе

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Писатель Денис Драгунский поделился мнением о перспективах искусственного интеллекта (ИИ) в литературе.
Писатель Драгунский высказался о перспективах ИИ в литературе
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Всё, что происходит в мире технологий, — это всегда новые вызовы, новые проблемы и разнообразие творческой жизни. Когда я читаю книгу, то на первых двух страницах я понимаю, нужно читать её дальше или нет. Если книга интересная, то всё равно, кто её написал: нейросеть или живой автор», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть такие писатели, с которыми ИИ легко может конкурировать.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что искусственный интеллект не может создавать музыку лучше человека.

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