Продюсер Пригожин: искусственный интеллект не может создавать музыку лучше человека
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- © Pavel Kashaev
«Искусственный интеллект способен делать музыку не хуже человека точно. Сможет ли лучше — посмотрим», — заявил Пригожин в беседе с НСН.
По его словам, музыка, написанная человеком, живее. Мелодии и картины, созданные ИИ, не могут называться настоящим искусством, так как сделаны на основе оригинала.
«И то, и другое имеет право на жизнь», — заключил продюсер.
Ранее НСН сообщила, что московские учёные разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине.