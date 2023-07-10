Узнать больше

Продюсер Пригожин: искусственный интеллект не может создавать музыку лучше человека

Короткая ссылка
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал разрешение номинировать на «Грэмми» музыку, созданную искусственным интеллектом (ИИ).
Продюсер Пригожин: искусственный интеллект не может создавать музыку лучше человека
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Искусственный интеллект способен делать музыку не хуже человека точно. Сможет ли лучше — посмотрим», — заявил Пригожин в беседе с НСН.

По его словам, музыка, написанная человеком, живее. Мелодии и картины, созданные ИИ, не могут называться настоящим искусством, так как сделаны на основе оригинала.

«И то, и другое имеет право на жизнь», — заключил продюсер.

Ранее НСН сообщила, что московские учёные разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить