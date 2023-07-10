Продюсер Пригожин: искусственный интеллект не может создавать музыку лучше человека

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал разрешение номинировать на «Грэмми» музыку, созданную искусственным интеллектом (ИИ).

«Искусственный интеллект способен делать музыку не хуже человека точно. Сможет ли лучше — посмотрим», — заявил Пригожин в беседе с НСН.

По его словам, музыка, написанная человеком, живее. Мелодии и картины, созданные ИИ, не могут называться настоящим искусством, так как сделаны на основе оригинала.

«И то, и другое имеет право на жизнь», — заключил продюсер.

Ранее НСН сообщила, что московские учёные разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине.