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Автозавод в Ижевске представит музейные автомобили 22 сентября

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Ижевский автомобильный завод представит музейные автомобили на открытой площадке 22 сентября.
Автозавод в Ижевске представит музейные автомобили 22 сентября
  • РИА Новости
  • © С. Соловьев

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В экспозиции будут представлены раритетные «Москвичи», редкие «Оды», ижевская «классика», совместные проекты с иностранными партнёрами и, конечно, «Гранты» и «Весты», — сообщают организаторы в группе «На заводе» во «ВКонтакте».

Также стало известно, что в рамках выставки состоится две экскурсии, предаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае музей «Ретро-Гараж» подготовил проект, посвящённый Ижевскому автомобильному заводу и его создателю — бывшему министру обороны СССР Дмитрию Устинову.

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