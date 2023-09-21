Автозавод в Ижевске представит музейные автомобили 22 сентября

Ижевский автомобильный завод представит музейные автомобили на открытой площадке 22 сентября.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В экспозиции будут представлены раритетные «Москвичи», редкие «Оды», ижевская «классика», совместные проекты с иностранными партнёрами и, конечно, «Гранты» и «Весты», — сообщают организаторы в группе «На заводе» во «ВКонтакте».

Также стало известно, что в рамках выставки состоится две экскурсии, предаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае музей «Ретро-Гараж» подготовил проект, посвящённый Ижевскому автомобильному заводу и его создателю — бывшему министру обороны СССР Дмитрию Устинову.