VK представила новый сезон «VK Видео Originals»

На шоу-презентации платформа VK представила приложение «VK Видео» и новые шоу «VK Видео Originals». Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Осенью мы готовим небольшой эксперимент: запустим абсолютно новое направление «VK Видео» — интерактивный контент. Новый вовлекающий опыт позволит зрителям управлять сюжетом, влиять на действия блогеров и участвовать в челленджах прямо во время просмотра самых популярных форматов: блогерского контента, сериалов, фильмов и даже детской анимации», — рассказал директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

Приложение «VK Видео» поддерживает функции мультискрина, которые позволяют начать просмотр видео на мобильном устройстве или в браузере, а затем продолжить его на телевизоре.

Сообщества, на которые пользователь подписан во «ВКонтакте», превращаются в каналы с видео. В приложении реализованы новые сценарии взаимодействия с видео, фоновый режим просмотра, возможность скачивания видео на устройство, ускоренный просмотр, умный поиск и всё, чего пользователь ожидает от современного видеосервиса.

Ранее сообщалось что «ВКонтакте» запускает разовые донаты.