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«ВКонтакте» запускает разовые донаты

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Социальная сеть «ВКонтакте» расширяет функциональность VK Donut. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» запускает разовые донаты
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что теперь пользователи соцсети могут оставить донаты к отдельным публикациям в сообществах. Также можно отправить пользователю подарок в виде яркого значка и выделить понравившуюся публикацию с помощью уникальной реакции, доступной за голоса.

Для отправки разового доната или уникального значка-реакции достаточно нажать на иконку подарка в реакциях под публикацией. Сумму доната выбирает пользователь — она может составлять от 50 до 2 тыс. рублей. Также в каталоге можно выбрать один или несколько значков. В сообществах без подключённого VK Donut к публикации можно прикрепить только значки.

Ранее сообщалось, что в «VK Звонках» стало возможным отправлять реакции жестами.

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