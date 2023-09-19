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В «VK Звонках» стало возможно отправлять реакции жестами

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Отправлять реакции на платформе «VK Звонки» стало возможно не только кнопкой, но и жестами. Об этом сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».
В «VK Звонках» стало возможно отправлять реакции жестами
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что анимированная реакция появится на экране у всех участников встречи, если показать один из жестов: 👍, 👎, 🤟, 🖐, ✌️.

Сложите руки в сердечко для близкого человека или поднимите палец вверх, если вам понравилась идея коллеги, — тогда на экране появится анимированный эмоджи. Функцию можно включить и выключить прямо во время звонка: свайпните вверх, нажмите на «Настройки» — и увидите параметр «Распознавать жесты для реакций». Попробуйте новинку в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «VK Звонки».

Ранее сообщалось, что «VK Видео» объявляет о полноформатном запуске мобильного приложения.

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