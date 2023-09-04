«VK Видео» объявляет о полноформатном запуске мобильного приложения

Платформа для просмотра видеоконтента «VK Видео» объявляет о выходе из бета-версии и об официальном запуске. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.

В ходе бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения «VK Видео» были усовершенствованы с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Благодаря внедрению новых технологических решений и оптимизации внутренней архитектуры приложения пользователи получат удобный инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — эффективный прямой канал для взаимодействия с аудиторией.

Витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу помогут найти увлекательный контент зрителям любого возраста и с разными интересами. Новый раздел «Тренды» позволит получить наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Пользователи могут видеть в приложении свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео. Обновлённый раздел «Подписки» поможет с поиском и навигацией по актуальному контенту.

Также внимание уделено улучшению функциональности плеера «VK Видео». Управление просмотром стало удобнее благодаря быстрой перемотке двойным нажатием на экран, возможности ускорять и замедлять видео, а также включать автосубтитры. Функция фонового просмотра в режиме «картинка в картинке» позволяет пользователям продолжать просмотр видео даже при свëрнутом приложении, а также слушать аудио, когда экран выключен. Тайм-коды упрощают навигацию и помогают быстро находить интересные моменты в роликах. Зрители могут сохранять понравившиеся ролики в «Избранное» или создавать папки-плейлисты для тематического контента.

Для входа и регистрации в приложении «VK Видео» используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенный просмотр: рекомендации и просмотры видео в социальной сети «ВКонтакте» синхронизируются с мобильным приложением «VK Видео». Кроме того, смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.

Ранее сообщалось, что в «VK Звонках» появилась функция расшифровки.