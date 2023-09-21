Всемирный день туризма пройдёт на ВДНХ с 23 по 25 сентября

Всемирный день туризма пройдёт в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ с 23 по 25 сентября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

Так, в рамках Всемирного дня туризма проведут более 380 экскурсий.

По словам исполняющего обязанности главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, темы экскурсий будут посвящены истории столицы, её достопримечательностям, а также истории создания макета города.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в честь Всемирного дня туризма на Манежной площади будет проходить масштабный фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие». Мероприятие продлится с 22 сентября по 1 октября.