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Всемирный день туризма пройдёт на ВДНХ с 23 по 25 сентября

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Всемирный день туризма пройдёт в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ с 23 по 25 сентября.
Всемирный день туризма пройдёт на ВДНХ с 23 по 25 сентября

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

Так, в рамках Всемирного дня туризма проведут более 380 экскурсий.

По словам исполняющего обязанности главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, темы экскурсий будут посвящены истории столицы, её достопримечательностям, а также истории создания макета города.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в честь Всемирного дня туризма на Манежной площади будет проходить масштабный фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие». Мероприятие продлится с 22 сентября по 1 октября.

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