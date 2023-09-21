Погода ночью в Москве и Петербурге установила рекорд по теплу для 21 сентября

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге и Москве стала самой тёплой для 21 сентября за всю историю наблюдений.

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, столбик термометра не опускался ниже +16,1°C. При этом прошлый рекорд был зафиксирован в 2018 году, тогда температура составляла +15,4 °C.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на базовой московской метеостанции столбики минимальных термометров не опускались прошлой ночью ниже +16,2 °C. Предыдущий рекорд держался с 2015 года, тогда температура составила +13,1 °C.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Подмосковье в ближайшие выходные.