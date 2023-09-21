Актёр Денис Шведов рассказал о съёмках в сериале «Оборотень»

Актёр Денис Шведов, который сыграл роль агента спецслужбы в восьмисерийном экшен-триллере «Оборотень», признался, что во время подготовки к съёмкам освоил много важных для мужчины навыков.

«Я очень много полезных навыков приобрёл: что касается самообороны, передвижения, обращения с оружием. Спасибо ребятам, кто меня готовил. Пожалуй, что это самые интересные для меня как мужчины и артиста, полезные навыки», — поделился артист в интервью газете «Известия».

Герой Шведова — спецагент Андрей Лазарев — не использует оружие, поэтому в фильме много рукопашных сцен.

Сериал выходит на платформе Wink 21 сентября.

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