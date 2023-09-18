Актёр Филипп Бледный рассказал о своей роли в новых «Папиных дочках»
По сюжету, Веник женился на Даше Васнецовой (Анастасия Сиваева), но спустя время она бросила его с четырьмя дочками.
Актёр в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что начинал играть своего персонажа в 20-летнем возрасте, а сейчас ему 35. Его персонаж также повзрослел и изменился.
«Всякий раз, когда моему герою надо куда-то отлучиться, он обращается за помощью к сёстрам своей жены. Кстати, в реальной жизни я бы, наверно, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — один, два или пять», — признался Бледный.
Ранее заслуженная артистка России Анна Большова рассказала, что снялась в картине Игоря Угольникова «По зову сердца» о московских ополченцах 1941 года.