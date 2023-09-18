Актёр Филипп Бледный рассказал о своей роли в новых «Папиных дочках»

Актёр Филипп Бледный рассказал о своём персонаже Вениамине Васильеве, роль которого исполнил в сериале «Новые папины дочки», который выходит на СТС спустя десять лет после того, как 2013 году завершился предыдущий сезон ситкома.

По сюжету, Веник женился на Даше Васнецовой (Анастасия Сиваева), но спустя время она бросила его с четырьмя дочками.

Актёр в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что начинал играть своего персонажа в 20-летнем возрасте, а сейчас ему 35. Его персонаж также повзрослел и изменился.

«Всякий раз, когда моему герою надо куда-то отлучиться, он обращается за помощью к сёстрам своей жены. Кстати, в реальной жизни я бы, наверно, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — один, два или пять», — признался Бледный.

Ранее заслуженная артистка России Анна Большова рассказала, что снялась в картине Игоря Угольникова «По зову сердца» о московских ополченцах 1941 года.