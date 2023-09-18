Анна Большова рассказала о роли в новом фильме «По зову сердца»

Заслуженная артистка России Анна Большова рассказала, что снялась в картине Игоря Угольникова «По зову сердца» о московских ополченцах 1941 года.

«Сюжетная линия моей героини простая: мать провожает сына в ополчение. Кстати, проводы снимали в месте, где исторически это происходило. Очень люблю, просто обожаю военные фильмы, наши советские. И очень хотелось в таком кино сняться», — поделилась Большова в интервью газете «Известия».

По её словам, фильм «Бессмертный полк» о событиях в Донбассе продолжил идею народного ополчения.

Ранее актриса Лиза Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки. Новые», рассказала накануне премьеры, почему решила вернуться в проект спустя десять лет.