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Анна Большова рассказала о роли в новом фильме «По зову сердца»

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Заслуженная артистка России Анна Большова рассказала, что снялась в картине Игоря Угольникова «По зову сердца» о московских ополченцах 1941 года.

«Сюжетная линия моей героини простая: мать провожает сына в ополчение. Кстати, проводы снимали в месте, где исторически это происходило. Очень люблю, просто обожаю военные фильмы, наши советские. И очень хотелось в таком кино сняться», — поделилась Большова в интервью газете «Известия».

По её словам, фильм «Бессмертный полк» о событиях в Донбассе продолжил идею народного ополчения.

Ранее актриса Лиза Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки. Новые», рассказала накануне премьеры, почему решила вернуться в проект спустя десять лет.

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