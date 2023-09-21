В МЧС Приморья рекомендовали использовать сертифицированные электрообогреватели

В ГУ МЧС по Приморскому краю предупредили об опасности использования несертифицированных электрообогревателей.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В ведомстве отметили, что в холодный сезон многие покупают несертифицированные приборы или пользуются обогревателями с неисправностями. Это может привести к пожарам.

«Пожарные рекомендуют гражданам пользоваться только сертифицированными электрообогревательными приборами и не допускать перегруза электрической сети», — отметили в МЧС.

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