В МЧС Приморья рекомендовали использовать сертифицированные электрообогреватели
Об этом сообщает vostokmedia.com.
В ведомстве отметили, что в холодный сезон многие покупают несертифицированные приборы или пользуются обогревателями с неисправностями. Это может привести к пожарам.
«Пожарные рекомендуют гражданам пользоваться только сертифицированными электрообогревательными приборами и не допускать перегруза электрической сети», — отметили в МЧС.
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