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Актриса Письмиченко рассказала о Сергее Бодрове-младшем

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Актриса Светлана Письмиченко поделилась воспоминаниями о Сергее Бодрове-младшем, с которым она снималась в фильме «Брат».
Актриса Письмиченко рассказала о Сергее Бодрове-младшем
  • Legion-Media
  • © Photographers

В беседе с телеканалом «360» Письмиченко заявила, что 20 сентября 2002 года была осенняя погода, шёл дождь и все, кто знал участников съёмочной группы фильма «Связной», ещё надеялись на благополучный исход.

«Там трагедия была страшная, потому что это почти вся съёмочная группа Лёши Балабанова: и гримёры, и костюмеры. Плюс там ещё молодые ребята, которые принимали участие в съёмках, там очень много было молодых ребят, выпускников», — сказала актриса.

Как отметила Письмиченко, все, кто уходит рано, навсегда остаются такими, какими были.

«Никак слово «смерть» не вяжется с харизмой, с обликом… потому что у Серёжи была куча планов», — добавила она.

Ранее актриса Лейла Теблоева поделилась воспоминаниями о трагедии в Кармадонском ущелье, которая произошла 21 год назад и в которой погибли муж Теблоевой Виктор Засеев и Сергей Бодров-младший.

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