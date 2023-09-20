Актриса Письмиченко рассказала о Сергее Бодрове-младшем

Актриса Светлана Письмиченко поделилась воспоминаниями о Сергее Бодрове-младшем, с которым она снималась в фильме «Брат».

В беседе с телеканалом «360» Письмиченко заявила, что 20 сентября 2002 года была осенняя погода, шёл дождь и все, кто знал участников съёмочной группы фильма «Связной», ещё надеялись на благополучный исход.

«Там трагедия была страшная, потому что это почти вся съёмочная группа Лёши Балабанова: и гримёры, и костюмеры. Плюс там ещё молодые ребята, которые принимали участие в съёмках, там очень много было молодых ребят, выпускников», — сказала актриса.

Как отметила Письмиченко, все, кто уходит рано, навсегда остаются такими, какими были.

«Никак слово «смерть» не вяжется с харизмой, с обликом… потому что у Серёжи была куча планов», — добавила она.

Ранее актриса Лейла Теблоева поделилась воспоминаниями о трагедии в Кармадонском ущелье, которая произошла 21 год назад и в которой погибли муж Теблоевой Виктор Засеев и Сергей Бодров-младший.