Актриса Письмиченко рассказала о Сергее Бодрове-младшем
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В беседе с телеканалом «360» Письмиченко заявила, что 20 сентября 2002 года была осенняя погода, шёл дождь и все, кто знал участников съёмочной группы фильма «Связной», ещё надеялись на благополучный исход.
«Там трагедия была страшная, потому что это почти вся съёмочная группа Лёши Балабанова: и гримёры, и костюмеры. Плюс там ещё молодые ребята, которые принимали участие в съёмках, там очень много было молодых ребят, выпускников», — сказала актриса.
Как отметила Письмиченко, все, кто уходит рано, навсегда остаются такими, какими были.
«Никак слово «смерть» не вяжется с харизмой, с обликом… потому что у Серёжи была куча планов», — добавила она.
Ранее актриса Лейла Теблоева поделилась воспоминаниями о трагедии в Кармадонском ущелье, которая произошла 21 год назад и в которой погибли муж Теблоевой Виктор Засеев и Сергей Бодров-младший.