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Актриса Теблоева поделилась воспоминаниями о трагедии в Кармадонском ущелье

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Актриса Лейла Теблоева поделилась воспоминаниями о трагедии в Кармадонском ущелье, которая произошла 21 год назад и в которой погибли муж Теблоевой Виктор Засеев и Сергей Бодров — младший.
Актриса Теблоева поделилась воспоминаниями о трагедии в Кармадонском ущелье
  • РИА Новости
  • © Казбек Басаев

В беседе с телеканалом «360» актриса рассказала, что они с супругом собирались переехать в Германию, но мужа позвали принять участие в фильме «Связной».

«Сергей Бодров сам ходил за ним с фотоаппаратом. Он сфотографировал всех, кого отбирали на кастинг. Видать, он пригляделся ему как типаж, он его подобрал, скорее всего, для роли отца главного героя», — сообщила Теблоева.

По её словам, в селе Газей есть мемориал в память о трагедии, и около него обычно собираются туристы. Семьи погибших посещают другое, более отдалённое место.

«Это место мало кто знает, там просто камень стоит. На нём выгравированы фамилии», — сказала Теблоева.

Ранее актёр Олег Меньшиков поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем.

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