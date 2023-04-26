Актёр Олег Меньшиков поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем

Художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что Бодров-младший не обладал выдающимися актёрскими способностями.

«Я снимался с Серёжей в двух фильмах, я с ним дружил… Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актёрскими способностями, тот соврёт. Он не обладал таковыми», — заявил Меньшиков во втором выпуске «Table шоу» на YouTube.

При этом артист отметил, что Бодров-младший обладал личными достоинствами и «был интереснее гораздо вне актёрской профессии».

Ранее сообщалось, что актёр Василий Ливанов рассказал о дружбе с Юрием Яковлевым.