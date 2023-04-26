Актёр Олег Меньшиков поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем

Короткая ссылка
Художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что Бодров-младший не обладал выдающимися актёрскими способностями.
Актёр Олег Меньшиков поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове — младшем
  • РИА Новости

«Я снимался с Серёжей в двух фильмах, я с ним дружил… Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актёрскими способностями, тот соврёт. Он не обладал таковыми», — заявил Меньшиков во втором выпуске «Table шоу» на YouTube.

При этом артист отметил, что Бодров-младший обладал личными достоинствами и «был интереснее гораздо вне актёрской профессии».

Ранее сообщалось, что актёр Василий Ливанов рассказал о дружбе с Юрием Яковлевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить