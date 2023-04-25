Актёр Василий Ливанов рассказал о дружбе с Юрием Яковлевым
- РИА Новости
- © Максим Блинов
В интервью ФАН Ливанов рассказал, что после окончания театрального училища проходил практику, а позже и работал актёром в театре Вахтангова вместе с Яковлевым.
«Он был старше меня на семь лет. Затем я уехал на год в тайгу на съёмки в фильме «Неотправленное письмо». Юра разошёлся со своей очаровательной женой и наши отношения как-то растворились в воздухе. До этого у нас были дружеские отношения», — поделился Ливанов.
При этом о Яковлеве он отозвался как о «гениальном артисте».
«Он был очень весёлым, раскрытым: хохотун, большой выдумщик. С ним было замечательно, весело», — заключил артист.
Юрий Яковлев умер в 2013 году в возрасте 85 лет.
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