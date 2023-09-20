Коллега художника Мазурина отметил доброту и юмор его иллюстраций
- РИА Новости
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В беседе с телеканалом «Звезда» он назвал коллегу замечательным педагогом, который был примером для своих учеников.
«Его иллюстрации наполнены добром и каким-то юмором, видимо, потому, что это для детей делалось, они были такие задорные, они были даже слегка гротесковые», — отметил Шабаев.
По его словам, Мазурин очень много готовился к иллюстрированию каждой книги, собирал материал, рисовал с натуры, изучал характеры.
Герман Мазурин проиллюстрировал и оформил около трёхсот книг, почти 70 лет сотрудничал со многими отечественными и зарубежными издательствами.