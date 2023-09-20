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Коллега художника Мазурина отметил доброту и юмор его иллюстраций

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Заведующий кафедрой графики и композиции МГАХИ имени Сурикова Матвей Шабаев выразил соболезнования в связи со смертью художника Германа Мазурина.
Коллега художника Мазурина отметил доброту и юмор его иллюстраций
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

В беседе с телеканалом «Звезда» он назвал коллегу замечательным педагогом, который был примером для своих учеников.

«Его иллюстрации наполнены добром и каким-то юмором, видимо, потому, что это для детей делалось, они были такие задорные, они были даже слегка гротесковые», — отметил Шабаев.

По его словам, Мазурин очень много готовился к иллюстрированию каждой книги, собирал материал, рисовал с натуры, изучал характеры.

Герман Мазурин проиллюстрировал и оформил около трёхсот книг, почти 70 лет сотрудничал со многими отечественными и зарубежными издательствами.

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