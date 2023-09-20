Умер заслуженный художник Герман Мазурин

Умер заслуженный художник РСФСР, профессор Герман Мазурин. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

«С глубочайшей печалью в Российской академии художеств узнали об уходе из жизни 19 сентября 2023 года заслуженного художника РСФСР, почётного члена Российской академии художеств, профессора Германа Алексеевича Мазурина (1932—2023)», — заявили в пресс-службе.

Ему был 91 год.

Отмечается, что Герман Мазурин проиллюстрировал и оформил около трёхсот книг, почти 70 лет сотрудничал со многими отечественными и зарубежными издательствами.

В РАХ заявили, что иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в США, в музее Марка Твена, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.