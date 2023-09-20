Лещенко назвал жизнь Добронравова примером нравственного отношения к Отечеству

Певец Лев Лещенко поделился воспоминаниями о поэте-песеннике Николае Добронравове, прощание с которым прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

«Николай Николаевич был очень профессиональным человеком. Человеком, который озвучил нашу эпоху и соединил практически три поколения. Конечно, мы благодарны ему за то, что свои песни сделал некими постулатами жизненными», — заявил Лещенко в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, жизнь Добронравова была примером нравственного отношения к Отечеству.

«Всё это проецировалось на его творчестве», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью поэта Николая Добронравова.