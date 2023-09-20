Марафон «Осенний пленэр» начнётся 23 сентября в парках Москвы
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Принять участие могут все желающие в Бабушкинском парке, парке «У Джамгаровского пруда», сквере по Олонецкому проезду и ландшафтном парке «Митино».
Участники конкурса должны подписать готовую картину и отправить её фото по электронной почте для оценки жюри.
Картину можно написать в парке самостоятельно, также состоится общий пленэр.
Ранее сообщалось, что в Московской области запустили проект «Марафон онлайн-экскурсий».