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В Подмосковье запустили виртуальный гид по паркам

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В Московской области запустили проект «Марафон онлайн-экскурсий». Для этого подготовили видеоролики о парках региона.

Коллекция из 20 онлайн-экскурсий доступна на страницах «МосОблПарка» «ВКонтакте» и Telegram, передаёт телеканал «360».

«При просмотре онлайн-экскурсий зрители могут узнать интересные факты из истории парков Подмосковья, увидеть необычные объекты и насладиться атмосферой зелёных территорий», — прокомментировала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».

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