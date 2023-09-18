В Подмосковье запустили виртуальный гид по паркам

В Московской области запустили проект «Марафон онлайн-экскурсий». Для этого подготовили видеоролики о парках региона.

Коллекция из 20 онлайн-экскурсий доступна на страницах «МосОблПарка» «ВКонтакте» и Telegram, передаёт телеканал «360». «При просмотре онлайн-экскурсий зрители могут узнать интересные факты из истории парков Подмосковья, увидеть необычные объекты и насладиться атмосферой зелёных территорий», — прокомментировала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева. Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».