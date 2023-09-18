В Подмосковье запустили виртуальный гид по паркам
Коллекция из 20 онлайн-экскурсий доступна на страницах «МосОблПарка» «ВКонтакте» и Telegram, передаёт телеканал «360».
«При просмотре онлайн-экскурсий зрители могут узнать интересные факты из истории парков Подмосковья, увидеть необычные объекты и насладиться атмосферой зелёных территорий», — прокомментировала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».