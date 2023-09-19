На Ямале объявили штормовое предупреждение

В Ямало-Ненецком автономном округе объявили штормовое предупреждение на среду, 20 сентября.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«На территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ветер западный, юго-западный 7—12 м/с, в Пуровском, Надымском, Приуральском, Ямальском и Тазовском районах порывы 17—22 м/с», — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что в Челябинской области местами возможны заморозки ночью и утром 20 и 21 сентября, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В среду температура воздуха может составить до -1 °С, в четверг — до -2 °С. Днём +18...+21 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя станет одной из самых тёплых в Москве в сентябре. К выходным воздух в столице может прогреться до +24 °С.