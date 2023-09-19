В Пермском крае предупредили о заморозках до -2 °С

В Пермском крае ночью и утром в среду, 20 сентября, ожидаются заморозки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

Температура воздуха может составить до -2 °С.

Похолодание прогнозируется и в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр. Местами ожидается 0...-2 °С.

Также ночью и утром в среду возможен туман. Днём +18...+23 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя станет одной из самых тёплых в Москве в сентябре. К выходным воздух в столице может прогреться до +24 °С.