Высокая пожароопасность лесов в Удмуртии сохранится до 25 сентября

Высокая пожарная опасность лесов в Удмуртии сохранится с 20 по 25 сентября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Под запретом разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, проведение пожароопасных работ.

Также стало известно, что в Курганской области в ночь на 21 сентября ожидаются заморозки, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

«Температура воздуха, ночь: +2...+7 °С, местами заморозки до -2 °С», — рассказали синоптики.

Днём температура воздуха составит до +21 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя станет одной из самых тёплых в Москве в сентябре. К выходным воздух в столице может прогреться до +24 °С.