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Фестиваль «Проектируем будущее» пройдёт 21—24 сентября на ВДНХ

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Научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее» состоится 21—24 сентября на ВДНХ.
Фестиваль «Проектируем будущее» пройдёт 21—24 сентября на ВДНХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как заявила и. о. заммэра Наталья Сергунина, на фестивале соберутся представители креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна.

«Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов», — отметила Сергунина.

В частности, 21 сентября состоится лекция «Арктика: настоящее и будущее», 22 сентября — профориентационная игра «Компас новых профессий», а 24 сентября — финал шестого сезона научно-популярного проекта «Научные бои: Вышка».

Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тыс. гостей.

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