Фестиваль «Проектируем будущее» пройдёт 21—24 сентября на ВДНХ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как заявила и. о. заммэра Наталья Сергунина, на фестивале соберутся представители креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна.
«Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов», — отметила Сергунина.
В частности, 21 сентября состоится лекция «Арктика: настоящее и будущее», 22 сентября — профориентационная игра «Компас новых профессий», а 24 сентября — финал шестого сезона научно-популярного проекта «Научные бои: Вышка».
Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тыс. гостей.