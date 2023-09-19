Фестиваль «Проектируем будущее» пройдёт 21—24 сентября на ВДНХ

Научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее» состоится 21—24 сентября на ВДНХ.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как заявила и. о. заммэра Наталья Сергунина, на фестивале соберутся представители креативных индустрий, архитектуры, медицины, экологии, образования, транспортной сферы, урбанистики и промышленного дизайна.

«Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов», — отметила Сергунина.

В частности, 21 сентября состоится лекция «Арктика: настоящее и будущее», 22 сентября — профориентационная игра «Компас новых профессий», а 24 сентября — финал шестого сезона научно-популярного проекта «Научные бои: Вышка».

Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тыс. гостей.