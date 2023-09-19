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В ЯНАО пройдёт серия концертов ансамблей из азиатского региона

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В окружной столице Ямало-Ненецкого автономного округа и в других городах региона с 27 сентября по 8 октября пройдут концерты ансамблей из стран Азии.
В ЯНАО пройдёт серия концертов ансамблей из азиатского региона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на официальный сайт культурно-делового центра Салехарда.

Выступления творческих коллективов пройдут в Салехарде, Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале и Новом Уренгое.

Культурно-деловой центр Салехарда совместно с центром «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского представят четыре концертные программы: «Нас много» (музыка современного Ирана), «Эхо Могольской империи» (индийские композиции), «Музыка великой степи» (культура Монголии) и «Единственный звук во Вселенной» (китайская классическая музыка).

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве откроется VI Большой детский фестиваль.

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