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В Москве состоится XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха»

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В Москве состоится XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Он пройдёт с 28 октября по 10 декабря.
В Москве состоится XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

По словам президента международной эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха» Андрея Сухинина, в рамках фестиваля состоятся лекции по экологии и мастер-классы по съёмке.

Кроме того, на территории выставочных залов Союза художников России на площадке «Западное крыло» Новой Третьяковки представят 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы The Golden Turtle.

«В современном мире, где всё стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности: духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия», — добавил Сухинин.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе на День города, 16 сентября, пройдёт первый региональный фестиваль флористики.

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