В Тобольске реставрируют место захоронения Михаила Знаменского

В Тобольске реставрируют место захоронения художника, писателя и краеведа Михаила Знаменского — ученика декабриста Ивана Якушина.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на главу Тобольска Максима Афанасьева.

Губернатор напомнил, что год в городе посвящён Михаилу Знаменскому.

Кроме того, до конца 2024 года в Тобольске на Завальном кладбище отреставрируют 13 могил декабристов в рамках программы «Тобольск настоящий».

Также стало известно, что с инициативой реставрации места захоронения Знаменского выступил исторический совет города, передаёт «Вслух.ру».

«Вся необходимая документация прошла экспертизу. Существующее старинное надгробие будет отреставрировано, рядом установлен памятник», — отметил губернатор в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде до конца 2023 года отреставрируют два объекта культурного наследия.