В Тобольске реставрируют место захоронения Михаила Знаменского
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на главу Тобольска Максима Афанасьева.
Губернатор напомнил, что год в городе посвящён Михаилу Знаменскому.
Кроме того, до конца 2024 года в Тобольске на Завальном кладбище отреставрируют 13 могил декабристов в рамках программы «Тобольск настоящий».
Также стало известно, что с инициативой реставрации места захоронения Знаменского выступил исторический совет города, передаёт «Вслух.ру».
«Вся необходимая документация прошла экспертизу. Существующее старинное надгробие будет отреставрировано, рядом установлен памятник», — отметил губернатор в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде до конца 2023 года отреставрируют два объекта культурного наследия.