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В Нижнем Новгороде отреставрируют два объекта культурного наследия до конца года

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В Нижнем Новгороде до конца 2023 года отреставрируют два объекта культурного наследия.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства и капитального ремонта.

Так, завершается реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка на улице Пискунова и дома на Лыковой дамбе, в котором родился и жил Николай Добролюбов.

Ранее сообщалось, что дом, который в 1904 году принадлежал купцу П.М. Сушенцову, отреставрируют в Казани. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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