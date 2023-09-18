В Нижнем Новгороде отреставрируют два объекта культурного наследия до конца года
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства и капитального ремонта.
Так, завершается реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка на улице Пискунова и дома на Лыковой дамбе, в котором родился и жил Николай Добролюбов.
Ранее сообщалось, что дом, который в 1904 году принадлежал купцу П.М. Сушенцову, отреставрируют в Казани. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.