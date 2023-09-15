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Дом Сушенцова начала XX века отреставрируют в Татарстане

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Дом, который в 1904 году принадлежал купцу П.М. Сушенцову, отреставрируют в Казани. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что домом в разное время владели известные дворяне и купцы Казани, в частности Владимир Депрейс и Пётр Сушенцов. Он перестроил здание в трёхэтажный доходный дом.

В рамках реконструкции планируется воссоздать утраченный пристрой, деревянные оконные и дверные заполнения, отремонтировать кровлю.

Кроме того, здание будет приспособлено под нормы пожарной безопасности, а также будут восстановлены старые и установлены новые перегородки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в мытищинской усадьбе «Марфино» реконструируют мост, построенный 200 лет назад.

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