Дом Сушенцова начала XX века отреставрируют в Татарстане

Дом, который в 1904 году принадлежал купцу П.М. Сушенцову, отреставрируют в Казани. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что домом в разное время владели известные дворяне и купцы Казани, в частности Владимир Депрейс и Пётр Сушенцов. Он перестроил здание в трёхэтажный доходный дом.

В рамках реконструкции планируется воссоздать утраченный пристрой, деревянные оконные и дверные заполнения, отремонтировать кровлю.

Кроме того, здание будет приспособлено под нормы пожарной безопасности, а также будут восстановлены старые и установлены новые перегородки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в мытищинской усадьбе «Марфино» реконструируют мост, построенный 200 лет назад.