В День индустриального кино в Екатеринбурге представят три фильма о промышленности
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Одна шестая».
На Дне индустриального кино покажут «Девять дней одного года» (1961) и «Тот, кто с песней» (1988).
В пресс-службе также отметили, что мероприятие может помочь вернуть Екатеринбургу статус центра индустриального кино.
Ранее сообщалось, что в Тверской области XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВече» состоится с 21 по 25 сентября.