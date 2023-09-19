В День индустриального кино в Екатеринбурге представят три фильма о промышленности

В День индустриального кино, 19 сентября, в рамках международного фестиваля дебютного кино «Одна шестая» в Екатеринбурге представят три киноленты о промышленности.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Одна шестая».

На Дне индустриального кино покажут «Девять дней одного года» (1961) и «Тот, кто с песней» (1988).

В пресс-службе также отметили, что мероприятие может помочь вернуть Екатеринбургу статус центра индустриального кино.

Ранее сообщалось, что в Тверской области XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВече» состоится с 21 по 25 сентября.