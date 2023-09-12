В Тверской области анонсировали программу фестиваля «КиноВече»

В Тверской области XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВече» состоится с 21 по 25 сентября.

Площадками праздника станут кинотеатры в Твери, Ржеве, Калязине, Торжке, Тургиново, Торопце, Кимрах, Бежецке и Завидово, сообщает tverigrad.ru.

Организуют показы фильмов «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Хронос», «Русский крест», «Портной из Бруклина», «Легенда о самбо», «Не хороните меня без Ивана», «Ада», «Туман».

Также покажут авторскую программу исторических документальных фильмов-расследований Александра Звягинцева «Без срока давности», программу по случаю Года педагога, а также короткометражные и анимационные фильмы с лекциями.

Ранее сообщалось, что первый форум кино и литературы «Читка 2.0», где будут представлены проекты экранизаций российских книг, а также эксклюзивные книжные новинки с потенциалом выхода на экраны, пройдёт в Москве с 24 по 26 ноября.