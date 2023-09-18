Синоптик Позднякова заявила, что сентябрь будет теплее нормы на два-три градуса

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что сентябрь будет теплее нормы на два-три градуса, добавив, что осенние сезоны стали теплее за последние 30 лет.

В беседе с сайтом «Москва 24» Позднякова добавила также, что сентябрь в столице может войти в топ-10 самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений.

«Если в ночь на 17 сентября у нас приходили воздушные массы с температурой воздуха, близкой к 0 градусов, из-за чего на востоке и в Подмосковье наблюдались заморозки, то такой ситуации до конца сентября больше не предполагается», — добавила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя станет одной из самых тёплых в Москве в сентябре. К выходным воздух в столице может прогреться до +24 °С.