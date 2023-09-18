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Миколог Вишневский: в подмосковных лесах можно собирать все трубчатые грибы

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Миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский рассказал, какие грибы можно собирать в подмосковных лесах.

В беседе с телеканалом «360» Вишневский посоветовал собирать белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята. Миколог отметил, что они безопасны.

Также Вишневский рекомендовал узнать, как выглядят ядовитые грибы, либо ходить с опытным грибником.

Ранее Екатерина Иванникова, руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач — эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, напомнила, что употребление грибов противопоказано при ряде заболеваний, особенно в пожилом возрасте.

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