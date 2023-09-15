В борьбе с лесными пожарами в Свердловской области летом участвовали более 25 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Такие данные привёл заместитель губернатора Олег Чемезов во время церемонии награждения работников лесной отрасли.
По словам Чемезова, в этом году природные пожары в регионе усугублялись сильной жарой, малочисленными дождями и сильным ветром.
Ранее сообщалось, что в ХМАО особый противопожарный режим отменили с 14 сентября.