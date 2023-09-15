В борьбе с лесными пожарами в Свердловской области летом участвовали более 25 тысяч человек

В борьбе с лесными пожарами в Свердловской области летом 2023 года принимали участие более 25 тыс. человек. Также было задействовано свыше 900 единиц техники.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Такие данные привёл заместитель губернатора Олег Чемезов во время церемонии награждения работников лесной отрасли.

По словам Чемезова, в этом году природные пожары в регионе усугублялись сильной жарой, малочисленными дождями и сильным ветром.

Ранее сообщалось, что в ХМАО особый противопожарный режим отменили с 14 сентября.