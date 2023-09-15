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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Карелии

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В Карелии объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до утра субботы, 16 сентября.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Карелии
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Ночью и утром местами по региону возможны заморозки в воздухе и на почве. Температура воздуха может опуститься до -1 °С.

Также стало известно, что Уральское УГМС предупредило о заморозках до -2 °С в Свердловской области, передаёт tagilcity.ru. Похолодание ожидается в субботу.

Днём температура воздуха в регионе составит до +13...+18 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области в предстоящие выходные, 16 и 17 сентября, будет прохладно из-за холодного атмосферного фронта, который принесёт антициклон.

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