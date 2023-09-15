«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Карелии

В Карелии объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до утра субботы, 16 сентября.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Ночью и утром местами по региону возможны заморозки в воздухе и на почве. Температура воздуха может опуститься до -1 °С.

Также стало известно, что Уральское УГМС предупредило о заморозках до -2 °С в Свердловской области, передаёт tagilcity.ru. Похолодание ожидается в субботу.

Днём температура воздуха в регионе составит до +13...+18 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области в предстоящие выходные, 16 и 17 сентября, будет прохладно из-за холодного атмосферного фронта, который принесёт антициклон.